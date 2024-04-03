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فنون ومشاهير

نادين الراسي تُثير الجدل: ركعت أمام ماجدة الرومي وانهارت بالبكاء (فيديو)

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:37
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انتشر مؤخرا فيديو للممثلة نادين الراسي خلال تقديمها واجب العزاء بوالدة الفنانة سيرين عبد النور، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتعاطفوا مع نادين نظرا لما مرت به من ظروف.

وبدت نادين في الفيديو تركع امام الفنانة السيدة ماجدة الرومي التي كانت تقدم واجب العزاء بوالدة سيرين وانهارت نادين بالبكاء، ما جعل سيرين تحاول تهدئتها رغم حزنها الشديد.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من انتقد نادين على هذا التصرف، ومن تعاطف معها معتبرا ان ما مرّت به من ظروف محزنة جعلها تقوم بهذا التصرف.
 
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ونشرت احدى الصفحات على منصة "اكس" هذا الفيديو، حيث ارفقته بتعليق دافعت فيه عن نادين، اذ كتبت: "الانتقادات اللي عم تطال نادين الراسي وتصرفها في عزاء والدة سيرين عبد النور لا إنسانية!.. كلنا منعرف الظروف اللي مرت فيها وانها عم تعاني نفسياً ومن الطبيعي يكون عندها انفعالات وما تقدر تسيطر على نفسها خصوصاً بمواقف بتذكرها بظروف مرت فيها! لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل!".(الجديد)


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