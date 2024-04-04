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فنون ومشاهير
صراع بين أنغام وشيرين على أغنية شهيرة... هذا ما كشفه الملحّن!
Lebanon 24
04-04-2024
|
10:51
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أعاد الملحن المصري طارق فؤاد "صب الزيت على النار،" بين الفنانتين المصريتين شيرين عبدالوهاب وأنغام، من خلال الكشف عن أن إحدى أغنيات الأخيرة كانت أصلاً لشيرين، لكنه تفاجأ بأن أنغام أصدرتها بصوتها.
وضمن برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أشار طارق فؤاد إلى أن أغنية أنغام الشهيرة "أكتبلك تعهد"، كانت في الأصل من نصيب شيرين، حيث عمل عليها من أجلها.
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وأوضح أنه لم يمض أسبوع على تلحينه للأغنية، وبعد اتصاله الهاتفي بشيرين من أجل سماعها، اكتشف أن الأغنية سُجلت باسم أنغام مع لحن مختلف، وعرض فؤاد خلال الحلقة اللحن الأصلي الذي سبق أن أعدّه لشيرين عبدالوهاب.
وكانت هذه الأغنية في الأصل محل جدال سابق أيضاً بين أنغام التي تحدثت عن أنها ساهمت في كتابتها مع المؤلف بهاء الدين محمد، وبين الفنانة المغربية سميرة سعيد، التي صرّحت بأنها عرضت عليها، لكنها لم توافق على أدائها.
وكشف الملحن المصري أن مواطنته شيرين أغلقت الهاتف بوجهه، بعد هذه الواقعة، حيث حدث بينهما خلاف كبير، لكنه انتهى بالصلح، ولحّن لها أغنية نالت عنها جائزة أفضل أغنية عربية.
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