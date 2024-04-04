توقيف زوجة فنان... نُقِلَت إلى مركز أمنيّ وهذا ما جرى معها هناك

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مجددا، ألقت السلطات التركية القبض على زوجة الفنان المصري هشام عبدالله، الهارب إلى هناك، وسط غموض بشأن السبب.وقالت غادة نجيب، زوجة الفنان المصري، في فيديو لها على صفحتها على مواقع التواصل إنها فوجئت بأفراد من الشرطة التركية تطرق باب منزلها وتطلب منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية تمهيدا لاستجوابها.وحسبما قالت فإنها تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي تشرين الاول الماضي أوقفت السلطات التركية زوجة الفنان واحتجزتها في سجن الأجانب في منطقة ملاطيا التي تبعد ألف كلم عن إسطنبول، قبل أن تنقلها لاحقا إلى مركز احتجاز في ولاية أرضروم. (العربية)