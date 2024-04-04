بعد أشهر من انفصالهما.. ياسمين عبد العزيز والعوضي يتخذان هذا القرار

ألغت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعة طليقها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي في "إنستغرام".





واتخذ العوضي قراراً مماثلاً بعد أشهر من انفصالهما.





وكانت ياسمين والعوضي أعلنا أنفصالهما في شهر كانون الثاني الماضي، بعد زواج دام 4 سنوات تقريبا.

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