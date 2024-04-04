19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أشهر من انفصالهما.. ياسمين عبد العزيز والعوضي يتخذان هذا القرار
Lebanon 24
04-04-2024
|
14:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعة طليقها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي في "إنستغرام".
واتخذ العوضي قراراً مماثلاً بعد أشهر من انفصالهما.
وكانت ياسمين والعوضي أعلنا أنفصالهما في شهر كانون الثاني الماضي، بعد زواج دام 4 سنوات تقريبا.
Advertisement
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد زوجها بطريقة مميزة (صورة)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُعايد زوجها بطريقة مميزة (صورة)
04:00 | 2024-04-04
04/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
12:50 | 2024-04-04
04/04/2024 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
بعدما فقدت والدتها.. الموت يؤلم مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
01:30 | 2024-04-04
04/04/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن تيم حسن حديث الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل على تيك توك (فيديو)
Lebanon 24
ابن تيم حسن حديث الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل على تيك توك (فيديو)
03:00 | 2024-04-04
04/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حريق المستودع.. هذا عدد القتلى والجرحى
Lebanon 24
آخر خبر عن حريق المستودع.. هذا عدد القتلى والجرحى
09:20 | 2024-04-04
04/04/2024 09:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:25 | 2024-04-04
وائل كفوري يطلق أغنيته الجديدة.. صوّرها في الحازمية والحمرا (فيديو)
11:00 | 2024-04-04
توقيف زوجة فنان... نُقِلَت إلى مركز أمنيّ وهذا ما جرى معها هناك
10:51 | 2024-04-04
صراع بين أنغام وشيرين على أغنية شهيرة... هذا ما كشفه الملحّن!
08:58 | 2024-04-04
بعد شرائهما قصراُ بـ60 مليون دولار... النجمان الشهيران يبحثان عن منزل جديد
05:00 | 2024-04-04
بعد اختطافه في هايتي على يد رئيس عصابة.. الافراج عن اليوتيوبر اللبناني الأصل
04:22 | 2024-04-04
ديما قندلفت تُثير الجدل.. هذا ما فعلته لباسم ياخور
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
04/04/2024 23:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
04/04/2024 23:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
04/04/2024 23:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24