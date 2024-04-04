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فنون ومشاهير

وائل كفوري يطلق أغنيته الجديدة.. صوّرها في الحازمية والحمرا (فيديو)

Lebanon 24
04-04-2024 | 15:25
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أطلق الفنان وائل كفوري فيديو كليب أغنيته الرومانسية الجديدة "الوقت هدية " على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية. 

وجاءت الأغنية الجديدة رومانسية باللهجة اللبنانية، وانتهى كفوري من تصويرها مع المخرج دان حداد، حيث تم اختيار موقعين للتصوير، الأول في مقر تلفزيون لبنان بمنطقة الحازمية والثاني في مقر مسرح المدينة في منطقة الحمرا.
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والاغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج دان حداد، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.
 
 

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