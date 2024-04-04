كشف النجم حسن الرداد عن حقيقة استخدامه "دوبلير" في مشاهد الأكشن التي يقدّمها في مسلسل "محارب"، الذي يخوض به الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.



وقال الرداد في تصريحات صحافية ان "العمل يتضمن العديد من المشاهد الصعبة وخاصة مشاهد الأكشن، ولم أستعن بدوبلير خلال تصوير تلك المشاهد، بل أصررت على تقديمها بنفسي للحفاظ على الصدقية".

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ومسلسل "محارب" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته كلٌ من أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود ياسين جونيور، محمود الليثي.