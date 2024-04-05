ممثل يكشف: "العربجي 2" سيحمل مفاجآت قوية

عبّر الفنان السوري حسام الشاه، عن سعادته بالأصداء التي يحققها مسلسل "العربجي" بجزئه الثاني، كاشفاً أن الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت المدوية للمشاهدين.



ولفت الشاه في حديث لـ"فوشيا" الى أنه لم يكن قادرًا على متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان بسبب انشغاله الكبير، حيث يقدم برنامج "ضربة حظ" الذي يتطلب الكثير من التركيز والاستعداد قبل كل حلقة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يتابع بعض المقتطفات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

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وأشار الشاه إلى أن تجربة التقديم تعتبر مغامرة وتجربة جديدة بالنسبة له، وكان في البداية قلقًا من هذه التجربة، ولكن سرعان ما أسعده تفاعل الجمهور وإشادتهم به.



وأشاد حسام الشاه بعودة الدراما السورية إلى مكانتها الطبيعية في الموسم الحالي، حيث بدأت في تقديم أعمال جيدة. وأوضح أن الجمهور لم يعد يقبل بالإنتاج المتواضع، وأصبح يدرك جيدًا لعبة الدراما والإنتاج.