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فنون ومشاهير

بعد غياب استمر لـ14 عامًا.. فنان شهير يعود الى السينما

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:39
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بعد غياب استمر لمدة 14 عامًا منذ آخر فيلم سينمائي شارك ببطولته، يعود الفنان مصطفى شعبان من جديد إلى السينما.

وأكد شعبان في حديث صحفي، عودته للسينما من خلال فيلم جديد، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل خلال الفترة الحالية، وقال إنه سيُعلن كل شيء حينما يتم البدء في تصوير الفيلم.
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وتحدث شعبان عن تجسيده بطولة مسلسل "المعلم" والذي يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان الحالي، قائلًا إنه لم يكن يتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل لدى الجمهور.

وقال إنه كان يعلم بأن قصة المسلسل كانت ستعجب الجمهور وتفاجأ بنجاح المسلسل في الوطن العربي مما أعاد لذهنه نجاح مسلسلات "عائلة الحاج متولي، الزوجة الرابعة".
المصدر: سيدتي
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