19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد غياب استمر لـ14 عامًا.. فنان شهير يعود الى السينما
Lebanon 24
05-04-2024
|
15:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غياب استمر لمدة 14 عامًا منذ آخر فيلم سينمائي شارك ببطولته، يعود الفنان مصطفى شعبان من جديد إلى السينما.
وأكد شعبان في حديث صحفي، عودته للسينما من خلال فيلم جديد، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل خلال الفترة الحالية، وقال إنه سيُعلن كل شيء حينما يتم البدء في تصوير الفيلم.
Advertisement
وتحدث شعبان عن تجسيده بطولة مسلسل "المعلم" والذي يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان الحالي، قائلًا إنه لم يكن يتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل لدى الجمهور.
وقال إنه كان يعلم بأن قصة المسلسل كانت ستعجب الجمهور وتفاجأ بنجاح المسلسل في الوطن العربي مما أعاد لذهنه نجاح مسلسلات "عائلة الحاج متولي، الزوجة الرابعة".
المصدر:
سيدتي
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
08:00 | 2024-04-05
05/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
11:18 | 2024-04-05
05/04/2024 11:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
05:34 | 2024-04-05
05/04/2024 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
10:40 | 2024-04-05
05/04/2024 10:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة
07:30 | 2024-04-05
05/04/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:28 | 2024-04-05
ممثل يكشف: "العربجي 2" سيحمل مفاجآت قوية
09:30 | 2024-04-05
من الأخبار إلى الزراعة... إعلاميّة الـ"أم تي في" كما لم تُشاهدوها من قبل! (صور)
07:30 | 2024-04-05
تُوفيت بالسرطان قبل أيام... شقيقة سيرين عبد النور تكشف وصية والدتهما (فيديو)
06:01 | 2024-04-05
المكاري منح أبو سليم درع وزارة الاعلام
03:29 | 2024-04-05
ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة".. اليكم ما جرى
00:50 | 2024-04-05
يستعد لطرح جديده في الأسواق.. حسام حبيب: هذا هو سر الخلاف مع شيرين
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 00:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 00:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 00:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24