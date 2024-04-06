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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد يتقمصان شخصية الزوجين.. "2024" مشاهد تحبس الأنفاس!

Lebanon 24
06-04-2024 | 01:43
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تتسارع الأحداث في مسلسل "2024" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، فبين التراجع عن الانتقام من تاجر المخدرات الغول (رفيق علي أحمد) الذي تسبب بمقتل ناظم والد لؤي (محمد الأحمد)، والاستمرار بالعملية، قرر لؤي وسما (نادين نسيب نجيم) مواصلة مهمّتهما، مما ساهم بحبس أنفاس المشاهدين، وبشّر بالمزيد من مشاهد الأكشن.
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هكذا تلخصت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "2024" (كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب اسمر وإنتاج "صباح إخوان") بأحداثها المفصلية منذ بداية عرض العمل.

في هذا السياق، بدأ الغول يشعر بعدم الارتياح تجاه لؤي وسما اللذين يتقمصان شخصية الزوجين جوليا وشادي.

وينشب خلاف بين الثنائي، فتلجأ سما لمنزل الغول، طالبة منه البقاء في منزله بينما يختفي شادي عن الأضواء.

وبالفعل يقتنع الغول بالقصة، وتقضي جوليا ليلة في قصره، فتعثر فيها على مفتاح المخبأ السري له والذي يضمّ عشرات الكيلوغرامات من المخدرات.

في هذه الاثناء تتعرّض ميرا ابنة سما لحادث وتكسر يدها، فتتولى رسمية (كارمن لبس) الاهتمام بها، لتكشف عن الجانب العاطفي لديها.

على الضفة نفسها، تعود سما مع لؤي الى الفندق، وينطلقان بتنفيذ الجزء الثاني من الخطة، وهي الدخول إلى الغرفة السرية للغول.
يستغل الثنائي دعوتهما إلى عيد ميلاد غادة ابنة الغول في قصره، للعبث بأغراض التاجر الكبير والدخول إلى مخبأه السري.

لكن هرم (طوني عيسى) الذي يعتبر اليد اليمنى للغول والذي عرف بحقيقة لؤي وسما، يسبقهما للاعتراف أمام الغول، ويكشف حقيقتهما.

وتختتم الحلقة بدخول لؤي إلى المخبأ السري للغول، بينما هرم يفضح أمر الثنائي أمام التاجر الكبير. فهل يستطيع لؤي تنفيذ مهامه أم سيفشل في عملية انتقامه؟(فوشيا)


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