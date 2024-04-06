هل يُقتل "عبدو العربجي" في حلقة الليلة؟

تشهد الحلقات الأخيرة من مسلسل "العربجي" الكثير من الأحداث المشوّقة، بعد مقتل "النشمي" و"شاهين" على يد "الظل" الساعي إلى قتل "عبدو العربجي".







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يذكر أن مسلسل "العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي ومن بطولة: باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه ودلع نادر وليث مفتي وغزوان الصفدي وشادي الصفدي وحسام الشاه وحلا رجب وروبين عيسى وعبد الرحمن قويدر وعلي كريم ووائل زيدان ومروى بدران ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي. ورصدت مشاهد من الحلقة المقبلة، تعرض الشخصية التي يجسّدها النجم السوري باسم ياخور، لطعنات غدراً مع سقوطه أرضاً مضرجاً بدمائه، ما أثار تكهنات حول مقتله.يذكر أن مسلسل "العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي ومن بطولة: باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه ودلع نادر وليث مفتي وغزوان الصفدي وشادي الصفدي وحسام الشاه وحلا رجب وروبين عيسى وعبد الرحمن قويدر وعلي كريم ووائل زيدان ومروى بدران ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي.