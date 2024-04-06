19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل يُقتل "عبدو العربجي" في حلقة الليلة؟
Lebanon 24
06-04-2024
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الحلقات الأخيرة من مسلسل "العربجي" الكثير من الأحداث المشوّقة، بعد مقتل "النشمي" و"شاهين" على يد "الظل" الساعي إلى قتل "عبدو العربجي".
ورصدت مشاهد من الحلقة المقبلة، تعرض الشخصية التي يجسّدها النجم السوري باسم ياخور، لطعنات غدراً مع سقوطه أرضاً مضرجاً بدمائه، ما أثار تكهنات حول مقتله.
Advertisement
يذكر أن مسلسل "العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي ومن بطولة: باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه ودلع نادر وليث مفتي وغزوان الصفدي وشادي الصفدي وحسام الشاه وحلا رجب وروبين عيسى وعبد الرحمن قويدر وعلي كريم ووائل زيدان ومروى بدران ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي.
المصدر:
لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى قرب المدينة الرياضية في بيروت!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى قرب المدينة الرياضية في بيروت!
13:57 | 2024-04-05
05/04/2024 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
02:15 | 2024-04-06
06/04/2024 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
02:08 | 2024-04-06
06/04/2024 02:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
01:45 | 2024-04-06
06/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟
14:31 | 2024-04-05
05/04/2024 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:53 | 2024-04-06
حدث مفاجئ.. زواج محمود نصر من ممثلة سورية شهيرة والعصمة بيدها فمن تكون؟
10:11 | 2024-04-06
ممثلة شهيرة تبكي يومياً بسبب تواجدها في بيروت!
04:00 | 2024-04-06
كانت متزوجة من سعودي.. فنانة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بنحافتها الزائدة (فيديو)
02:56 | 2024-04-06
بفستان قصير.. راقصة لبنانية شهيرة تقوم بتعبئة البنزين لسيارتها (صور)
02:08 | 2024-04-06
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
01:43 | 2024-04-06
نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد يتقمصان شخصية الزوجين.. "2024" مشاهد تحبس الأنفاس!
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 19:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 19:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 19:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24