ممثلة شهيرة تبكي يومياً بسبب تواجدها في بيروت!

علقت الفنانة مي كساب على الهجوم الذي طال مسلسل "العتاولة" خلال الفترة الأخيرة، حيث زعم البعض أن العمل يحرض على العنف، وقالت: "المسلسل يتكلم على الخير والشر ونقدم من خلاله نموذجين سيئين".

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واضافت في حديث صحفي أن "من خلال المسلسل نقول للناس إن النهاية ستكون سيئة أكيد ولا نشجعهم لكي يكونوا كهذين النموذجين، وفي النهاية سنري من الذي سينتصر".



وعن بعدها عن أولادها بسببب تصوير باقي مشاهدها بمسلسل "العتاولة" في بيروت، قالت كساب: "كل يوم أبكي مع أولادي على التلفون، عياط جماعي".



كما كشفت عن معاناتها مع فقدان وزنها خلال مسلسل العتاولة، قائلة: "أتمنى أزيد 10 كيلو"، وقالت ساخرة: "مافيش سمنة بلدي في بيروت، ولا رقاق ولا كسكسي، ونصيحتي لأي شخص في مصر يتسحر طاجن رز معمر، وأنا مستمتعة بالنحافة لأني كنت أعاني من السمنة، وهتخن للجمهور خمسة كيلو لأنهم خائفون عليّ، ورمضان الجاي هطلع سينغل".