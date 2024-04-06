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فنون ومشاهير
حدث مفاجئ.. زواج محمود نصر من ممثلة سورية شهيرة والعصمة بيدها فمن تكون؟
Lebanon 24
06-04-2024
|
11:53
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شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "ولاد بديعة" الذي يعرض حالياً في رمضان ويحقق نجاحاً ملحوظاً، بعض الأحداث الغريبة والمفاجئة ومنها زواج "مختار"، محمود نصر مـن "هديل" نادين تحسين بيك، لإكمال رحلته بالانتقام مـن أشقائه "شاهين وياسين وسكر".
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بدأت الحلقة بتوجه "مختار" إلى منزل "هديل" من أجل إقناعها بالزواج منه، وطلب منها أن تعتبر زواجها منه "صفقة رابحة"، فهي تحتاج إلى رجل يحميها من جميع المتواجدين في الدباغات، وبدوره يحتاج إلى امرأة يستند عليها في ضعفه.
بعد موافقة "هديل" على الزواج، يكشف لها "مختار" عن تصرفات شقيقيه "شاهين وياسين" ضده في طفولتهم، ما أدى إلى إصابته بالعجز وأصبح غير قادر على إنجاب الأولاد.
تشعر "هديل" بالصدمة من حديث "مختار"، وتؤكد له أنها غير راضية عن هذا الزواج لكونها تريد الأولاد وأنها ترفض فكرة التبني، ليتفق الثنائي على بقاء "العصمة" في يدها لتنفصل عنه في الوقت الذي تريده. (فوشيا)
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