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فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تفاجئ "أبو سليم".. قدّمت له مبلغاً ماليّاً ضخماً وقبّلت يده أمام الجميع (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:05
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فاجأت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني بإحدى البرامج.
 
وقد حلّت ماغي ضيفة على برنامج "شكرا مليون " الذي يستقبل نخبة من ألمع نجوم العالم العربي الذين يتسابقون لعمل الخير، ففي كل حلقة يقوم نجم بشكر شخص أثر في حياته مع إعطائه جائزة مالية، بشرط أن يعطي بدوره جزء من الجائزة إلى شخص آخر، لتستمر سلسلة العطاء.
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 وفي هذه الحلقة اختارت ماغي بو غصن، الفنان القدير صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم" وفاء منها له، خصوصا انها مثلت معه في بداياتها، وقدمت لها 150 ألف ريال سعودي، وهو بدوره اعطى مبلغا من الجائزة الى فرقته.
 
 
 وتأثر صلاح تيزاني كثيراً بسبب تصرّف ماغي، وقال: "بشكر السعودية، والطلب لغير الله مزلة، والله يخليلي ويحميكي"، ولترد ماغي قائلة: "الله يعطيك الصحة، انت أرزة من أرزات لبنان".
 
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر ما فعلته ماغي عند لقائها تيزاني، حيث قامت بتقبيل يده احتراماً منها له. 
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