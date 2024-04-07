"مشكلة عبيطة"... حسام حبيب يتحدث عن كواليس حلاقة شيرين لشعرها بالكامل

تحدث الفنان حسام حبيب، عن كواليس لحظة حلاقة طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب لشعرها بالكامل، والأزمة التي أثارتها وقتها، وذلك خلال استضافته في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر قناة الحياة.

Advertisement

وقال حسام حبيب "حصلت مشكلة عبيطة جداً، وشيرين زي أي ست قالت طلقني، قلت لها طيب قومي إلبسي علشان نتطلق، فقالت أنا مش نازلة هات المأذون".

وأضاف: "كنا الساعة 3 أو 4 صباحاً، وهي افتكرت إن كلامي بجد ودخلت الحمام، وافتكرت إنها راحت تغير هدومها، وتأخرت شوية وأول ما طلعت أنا وقعت على ركبتي مش مصدق رد فعلها".

وتابع: "تصرفها كان نوع من أنواع التعبير عن الغضب، وإتكلمنا أنا وهي إن ده مينفعش يحصل، ما ينفعش تؤذي نفسها علشان تعرفني إنها غضبانة، وقلت لها كنت احلقي شعري أنا".

واعترف حسام حبيب خلال اللقاء بتحمله جانباً من مسؤولية فشل علاقتهما قائلا: "زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل بتحصل من الطرفين".

كما أكد احتفاظه بعلاقة طيبة مع شيرين عبد الوهاب رغم الانفصال بقوله: "انفصلنا بس هنفضل أصحاب، والحب مازال موجود". (نواعم)