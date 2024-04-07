Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انتشار فيديو له فاقدا اعصابه في موقع التصوير ..قصي خولي يوضح

Lebanon 24
07-04-2024 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1184425-638481219733251800.jpg
Doc-P-1184425-638481219733251800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق الممثل السوري قصي خولي على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهر فيه وهو غاضباً في أحد مواقع التصوير دون معرفة السبب الذي أفقده أعصابه.
ad
ورد  قصي في فيديو نشره عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام قائلاً: " يا لطيف.. ما بعرف ليش هيك عم بيصير.. أو ليش هيك صار.. بس الحقيقة وبدي قول انو نحنا بمهارات نزلنا فصل جديد اسمة الذروة ".
Advertisement
ليكشف بعد ذلك أن الفيديو الذي تم تداوله هو عبارة عن تمثيل أونوع من الترويج للبرنامج.  (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2024-04-07
09:30 | 2024-04-07
08:00 | 2024-04-07
06:00 | 2024-04-07
03:27 | 2024-04-07
02:15 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24