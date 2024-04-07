بعد انتشار فيديو له فاقدا اعصابه في موقع التصوير ..قصي خولي يوضح

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علّق الممثل السوري قصي خولي على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهر فيه وهو غاضباً في أحد مواقع التصوير دون معرفة السبب الذي أفقده أعصابه.adورد قصي في فيديو نشره عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام قائلاً: " يا لطيف.. ما بعرف ليش هيك عم بيصير.. أو ليش هيك صار.. بس الحقيقة وبدي قول انو نحنا بمهارات نزلنا فصل جديد اسمة الذروة ".ليكشف بعد ذلك أن الفيديو الذي تم تداوله هو عبارة عن تمثيل أونوع من الترويج للبرنامج. (الجديد)