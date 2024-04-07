انجلينا جولي وشبيهتها تلتقيان في شوارع نيويورك.. اليكم ما حصل

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رصدت عدسات البابارتزي، النجمة الأمريكية انجلينا جولي وابنتها فيفيان، تستمتعان برحلة تسوق لطيفة في مدينة نيويورك، يوم السبت الماضي.وشوهدت أنجلينا وشبيهتها تتجولان في شوارع مدينة نيويورك المزدحمة، وبدا عليهما البهجة والسعادة أثناء تجاذبهما أطراف الحديث.واختارت أنجلينا “48 عامًا”، لإطلالتها جاكيت أسود طويل وفضفاض نسقته مع بلوزة سوداء من قماش الدانتيل، فيما أسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانبي كتفها.وأكملت إطلالتها بالتزين بأقراط ذهبية أنيقة، واعتمدت مكياجًا ارتكز على الظلال الدخانية الذي أضفى توهجًا عصريًا، فيما حملت حقيبة يد بنية.على الجهة الأخرى، اختارت فيفيان “15 عامًا”، التي تعتبر النسخة المصغرة عن أنجلينا، إطلالة كاجوال مؤلفة هودي رمادي من ماركة “نايك” وبنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وانتعلت حذاء رياضيًا مريحًا. (الجديد)