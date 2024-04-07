18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
انجلينا جولي وشبيهتها تلتقيان في شوارع نيويورك.. اليكم ما حصل
Lebanon 24
07-04-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصدت عدسات البابارتزي، النجمة الأمريكية انجلينا جولي وابنتها فيفيان، تستمتعان برحلة تسوق لطيفة في مدينة نيويورك، يوم السبت الماضي.
وشوهدت أنجلينا وشبيهتها تتجولان في شوارع مدينة نيويورك المزدحمة، وبدا عليهما البهجة والسعادة أثناء تجاذبهما أطراف الحديث.
Advertisement
واختارت أنجلينا “48 عامًا”، لإطلالتها جاكيت أسود طويل وفضفاض نسقته مع بلوزة سوداء من قماش الدانتيل، فيما أسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانبي كتفها.
وأكملت إطلالتها بالتزين بأقراط ذهبية أنيقة، واعتمدت مكياجًا ارتكز على الظلال الدخانية الذي أضفى توهجًا عصريًا، فيما حملت حقيبة يد بنية.
على الجهة الأخرى، اختارت فيفيان “15 عامًا”، التي تعتبر النسخة المصغرة عن أنجلينا، إطلالة كاجوال مؤلفة هودي رمادي من ماركة “نايك” وبنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وانتعلت حذاء رياضيًا مريحًا. (الجديد)
Advertisement
الأكثر قراءة
أين الـ100 ألف ليرة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-04-07
07/04/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
14:23 | 2024-04-07
07/04/2024 02:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
06:00 | 2024-04-07
07/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
12:47 | 2024-04-07
07/04/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
14:01 | 2024-04-07
07/04/2024 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:24 | 2024-04-07
بعد انتشار فيديو له فاقدا اعصابه في موقع التصوير ..قصي خولي يوضح
09:30 | 2024-04-07
بطل مسلسل "الحشاشين"... الممثل اللبنانيّ ينشر صورة برفقة زوجته الأوكرانيّة الجميلة
08:00 | 2024-04-07
اختفى قبل أسبوع.. العثور على جثة ممثل شاب في غابة وظروف وفاته غامضة
06:00 | 2024-04-07
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
03:27 | 2024-04-07
"مقولتش إنه حرامي"... شيرين عبد الوهاب ترد على تصريحات حسام حبيب الأخيرة
02:15 | 2024-04-07
من الإمارات.. إعلاميّ لبناني في مهمة إستقصائية جديدة!
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
08/04/2024 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
08/04/2024 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
08/04/2024 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24