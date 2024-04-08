بعد تلقيه مبلغا ماليا ضخما من ماغي بوغصن أبو سليم يكشف: بعد ما قبضت!

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ضجت مواقع التواصل بخبر تلقي الممثل القدير صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" مبلغ 150 ألف ريال سعودي من الممثلة ماغي بوغصن، بشرط أن يعطي بدوره جزءاً من الجائزة إلى شخص آخر وذلك ضمن برنامج "شكرا مليون " الذي يستقبل نخبة من ألمع نجوم العالم العربي.وقال تيزاني في حديث صحافي: "هذه مبادرة لطيفة من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بواسطة ماغي بو غصن، نشكرها على كل الأحوال، لكن هذا المبلغ لا نستطيع قبضه قبل شهرين أو ثلاثة، لأن هناك معاملات وإجراءات".وأضاف "أبو سليم": "العالم عم تهنيني واللي جاي بدو يقبض ويلي جاي يقلي تعا ساعدني، لك روقوا لنقبض". (الجديد)