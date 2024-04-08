20
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تلقيه مبلغا ماليا ضخما من ماغي بوغصن أبو سليم يكشف: بعد ما قبضت!
Lebanon 24
08-04-2024
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجت مواقع التواصل بخبر تلقي الممثل القدير صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" مبلغ 150 ألف ريال سعودي من الممثلة ماغي بوغصن، بشرط أن يعطي بدوره جزءاً من الجائزة إلى شخص آخر وذلك ضمن برنامج "شكرا مليون " الذي يستقبل نخبة من ألمع نجوم العالم العربي.
Advertisement
وقال تيزاني في حديث صحافي: "هذه مبادرة لطيفة من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بواسطة ماغي بو غصن، نشكرها على كل الأحوال، لكن هذا المبلغ لا نستطيع قبضه قبل شهرين أو ثلاثة، لأن هناك معاملات وإجراءات".
وأضاف "أبو سليم": "العالم عم تهنيني واللي جاي بدو يقبض ويلي جاي يقلي تعا ساعدني، لك روقوا لنقبض". (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
14:23 | 2024-04-07
07/04/2024 02:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
06:00 | 2024-04-07
07/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
12:47 | 2024-04-07
07/04/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
14:01 | 2024-04-07
07/04/2024 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي حدّد موعداً لـ"حرب لبنان".. 3 سيناريوهات تكشف ما سيجري!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي حدّد موعداً لـ"حرب لبنان".. 3 سيناريوهات تكشف ما سيجري!
14:00 | 2024-04-07
07/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2024-04-08
هي أوكرانية.. زوجة الممثل اللبناني الشهير حديث الجهور بجمالها (صورة)
03:00 | 2024-04-08
داخل منزلها الفخم.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأجواء مميزة (فيديو)
02:18 | 2024-04-08
بسبب حواراته "البذيئة".. إحالة أبطال مسلسل رمضاني شهير للنيابة (صور)
01:30 | 2024-04-08
والدها سعودي.. ليلى عبد اللطيف تُعايد ابنتها بعيدها تعرفوا إليها (صورة)
23:00 | 2024-04-07
في مشهد مؤثر .. بطلة "ولاد بديعة" ترقص وتبهر الجمهور
16:00 | 2024-04-07
انجلينا جولي وشبيهتها تلتقيان في شوارع نيويورك.. اليكم ما حصل
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
08/04/2024 11:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
08/04/2024 11:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
08/04/2024 11:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24