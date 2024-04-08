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فنون ومشاهير

بسبب حواراته "البذيئة".. إحالة أبطال مسلسل رمضاني شهير للنيابة (صور)

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:18
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قامت وزارة الإعلام الكويتية بإحالة أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة للمجتمع الكويتي، كما قررت وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كانت ستعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب مشاركتهم فيها.
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وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، أمس الأحد، إنه تم وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو أعمال مسرحية تعرض داخلها.

وشدد السبيعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "كونا"، على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي، وإبراز صورته الحقيقية، وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم.

وأثار مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" جدلًا واسعًا في الشارع الكويتي، حيث أشار الجمهور إلى أن أحداثه لا تمت لواقع المجتمع بصلة، واتهموا صناعه بتقليدهم الأعمى للدراما الأميركية المختصة بالمدارس الثانوية، فضلًا عن حواراته التي وصفوها بـ"البذيئة".

وبعد الجدل أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد "مسلسل رمضاني" دون ذكر اسمه، لأنه يسيء إلى المجتمع الكويتي، كما ستمنع تكرار مثل هذه المشاهد "المسيئة".(فوشيا)

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