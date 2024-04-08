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فنون ومشاهير
قام بتخديرها.. نجل مغني شهير متّهم بالاعتداء الجنسي على فتاة!
Lebanon 24
08-04-2024
|
09:28
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بعد الكشف عن تورط مغني الراب شون ديدي كومز، بعدد من القضايا من بينها اتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والعنف، يبدو أن نجله على غراره، حيث كشفت العديد من المصادر مؤخراً أن كريستيان كومز نجل ديدي يواجه أيضًا عدد من الاتهامات الخاصة بالاعتداء الجنسي.
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وبحسب صحيفة The Post، فإن فتاة تدعى غريس أوماركاي رفعت دعوى قضائية ضد كريستيان 26 عامًا، اتهمته من خلالها بالاعتداء الجنسي حيث زعمت غريس انه قام بتخديرها واعتدى جنسياً عليها خلال تواجدهما على متن يخت قام والده باستئجاره وكانت هي تعمل ضمن طاقم العمل.
كما أرفقت غريس اسم الفنان شون ديدي كونه صاحب اليخت، وأشارت إلى أنه ساعده وتستر عليه في قضية الاعتداء عليها.
من جانبه نفى كريستيان ووالده هذه التهمة، وقال محامي النجم ديدي وابنه عن هذه الدعوة إنها "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن القضية مليئة بالأكاذيب.
وكانت السلطات الرسمية، قد داهمت قبل أيام منزل ديدي في كاليفورنيا، بسبب تورطه في قضايا الاتجار بالبشر، وكشفت المصادر أن الفنان قد تمكن من الهرب.
وبحسب المصادر، فإن السلطان الأميركية داهمت منازل ديدي في مناطق مختلفة مثل لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، وميامي، وفلوريدا، واستخدمت عدد كبير من الافراد والمروحيات.
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