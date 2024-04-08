اتهام "مشهورة سوشال ميديا" باختطاف "باربي العراق".. كيف ردت؟

تصدرت قضية اختطاف "مشهورة السوشال ميديا" العراقية داليا نعيم، والشهيرة بلقب "باربي العراق"، منصات التواصل الاجتماعي عقب تعرضها للاختطاف والاعتداء من قبل ملثمين مجهولي الهوية لدى مغادرتها أحد صالونات التجميل في العاصمة العراقية بغداد، لتلقى على قارعة الطريق مغطاة بالجروح والحروق والكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

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وفي تطور جديد للأحداث، ادعت إحدى المستخدمات التي تحمل اسم "الدكتورة زينب الدليمي" أن وراء الاعتداء على داليا نعيم مشهورة السوشال ميديا "أم فهد"، على خلفية خلافات وقعت بين الشخصيتين.



وزعمت زينب في تغريدتها أن داليا تقدمت بشكوى رسمية ضد المشهورة "أم فهد"، بتهمة خطفها والاعتداء عليها بالضرب، فضلًا عن إدخال سيخ حديدي في أحد أجزاء جسدها.

من جهتها ردَّت "أم فهد" على ما جرى تداوله، ونفت تورطها في الواقعة جملة وتفصيلًا، داعية بالشفاء العاجل لداليا، إذ كتبت في منشور شاركته عبر حسابها في منصة "إنستغرام": الحمد الله على السلامة داليا نعيم وبالشفاء للعاجل ان شاء الله.



وبالعودة إلى الحادثة، وثقت كاميرات مراقبة، لحظات اختطاف "باربي العراق" من منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد، وذلك أثناء مغادرتها مركز للتجميل متجهةً إلى سيارة قريبة من جهة باب السائق، قبل أن تتردد وتعود إلى الخلف، لتصل في هذه الأثناء سيارة رباعية الدفع ويترجل منها جميع الركاب مع السائق.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر طبي، أن قوة أمنية نقلت العراقية داليا نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد أن ألقاها الخاطفون على الطريق السريع المؤدي إلى منطقة الرضوانية غربي العاصمة.

وأصيبت العراقية في الحادث بكدمات وكسور في الوجه والجسم، نتيجة قفزها من المركبة، فيما وصفت حالتها الصحية بـ"المتوسطة". (فوشيا)