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فنون ومشاهير

بعد اقتراح قانون لمناهضة تعنيف المرأة في لبنان... ماغي بو غصن تعلّق

Lebanon 24
08-04-2024 | 13:58
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بعد اقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة، بالتزامن مع عرض مسلسل "ع أمل"، عبّرت النجمة ماغي بوغصن عن سعادتها بهذه النتيجة وقدّمت الشكر لفريق العمل بطريقتها الخاصة.
ونشرت ماغي صورة تجمعها بالنجم رامي حنا، ووجّهت إليه من خلالها هذه الرسالة: "شكراً المخرج رامي حنا... استمتعت بالوقفة قدام كاميرتك عن جديد. شكراً على حسّك الإخراجي العالي... على حرصك على جهودنا لنطلع بصورة مختلفة. كنا كلنا بأيادي أمينة معك. شكراً على المتعة، على الاهتمام بكل تفصيل. كتير حب وألف مبروك نجاحك ونجاحنا".
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ونشرت ماغي بوغصن أيضاً صورة تجمعها بمؤلفة المسلسل، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "مسا الخير يا وجه الخير... إيه إنتي... إنتي يا نادين جابر... إنتي اللي بدّعتي... بوناسيرا. شكراً على الأمانة والصدق والإحساس والشغف... شكراً لأنك ما بتشبهي حدا... ومبروك إلك وإلنا جميعاً لأنّك كاتبة من دهب بتستحق كل هالنجاح الكبير... بحبك صديقتي وشريكتي".

يُذكر أنه بالتزامن مع عرض المسلسل الرمضاني الذي يتناول قضية العنف ضدّ المرأة والتفاعل الكبير الذي حققه بين الجمهور من خلال قصص بطلات العمل اللواتي يجسّدن أدواراً من صميم الواقع، ‌‎تقدّمت جمعية (كفى) والنائبة بولا يعقوبيان ونواب آخرون باقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضدّ المرأة.
‌‎وقد تمّت بالفعل صياغة اقتراح القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. وقد جاء في اقتراح القانون المقدّم: "اعتبار العنف ضد المرأة شكلاً من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وجرماً يعاقب عليه القانون، عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو الشرف مبرراً لارتكاب أفعال العنف المشمولة في هذا القانون، احترام إرادة المرأة في اتخاذ القرار المناسب لها، احترام وضمان الأمن الشخصي وخصوصية المرأة. بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف وتمكينهن من الوصول إلى العدالة من طريق الإستفادة من المعونة القضائية، مرافقة النساء والفتيات ضحايا العنف بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهن وإيوائهن في حدود الإمكانيات المتاحة". (لها)
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