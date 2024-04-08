بعد إعلان مقتل باسكال سليمان.. هكذا علّقت إليسا (صور)

ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمل كل هل العذاب،والله كتير هل القد!!

كل يوم جرايم قتل مسنين وشباب وسرقة واليوم كملت بقتل #باسكال_سليمان

الله يصبر عيلتو واهلو ويصبرنا عا الظلم اللي عم يتعرضلو شعبنا

وشبابنا عا أرضنا!! الله يرحمك يا #باسكال_سليمان — Elissa (@elissakh) April 8, 2024 Advertisement

بعد إعلان مقتل اللبناني باسكال سليمان الذي خطف في منطقة جبيل والعثور على جثته في الداخل السوري، علّقت الفنانة اليسا على الحادث الأليم عبر حسابها على إكس.وكتبت إليسا قائلة: "ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمل كل هل العذاب، والله كتير هل القد!!"وأضافت: "كل يوم جرايم قتل مسنين وشباب وسرقة واليوم كملت بقتل باسكال سليمان .الله يصبر عيلتو واهلو ويصبرنا عا الظلم اللي عم يتعرضلو شعبنا وشبابنا عا أرضنا!! الله يرحمك يا باسكال سليمان".