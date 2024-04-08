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فنون ومشاهير

بعد إعلان مقتل باسكال سليمان.. هكذا علّقت إليسا (صور)

Lebanon 24
08-04-2024 | 23:41
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بعد إعلان مقتل اللبناني باسكال سليمان الذي خطف في منطقة جبيل والعثور على جثته في الداخل السوري، علّقت الفنانة اليسا على الحادث الأليم عبر حسابها على إكس.

وكتبت إليسا قائلة: "ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمل كل هل العذاب، والله كتير هل القد!!"

وأضافت: "كل يوم جرايم قتل مسنين وشباب وسرقة واليوم كملت بقتل باسكال سليمان .الله يصبر عيلتو واهلو ويصبرنا عا الظلم اللي عم يتعرضلو شعبنا وشبابنا عا أرضنا!! الله يرحمك يا باسكال سليمان".

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المصدر: رصد لبنان 24
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