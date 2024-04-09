بعد مقتل باسكال سليمان مايا دياب غاضبة.. وما قالته أثار الجدل (صورة)

بعد إعلان مقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان مساء أمس الإثنين والعثور على جثته في الداخل السوري، علّقت الفنانة مايا دياب على الحادث الأليم عبر حسابها على إكس.



وكتبت مايا قائلة: "اذا بس بدنا نعدّد كمية الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين يومياً، من سرقة وقتل واغتصاب وسلب وترعيب، بدنا عدّاد، الى متى رح نضل ساكتين على اغتصابنا بشتى الطرق يومياً.. فلّوا يا مجرمين..اليوم المغدور باسكال سليمان حرقلي قلبي وقلوبنا كلنا..الله يرحمك ويصبر عيلتك المفجوعة..كيف رح نواجه..وشو يعني نمنع تجوّلن غداً..هل هذا يكفي؟؟؟ بدنا قرار وقرار كبير مش عم بعرف شو عم بكتب ولا عم بعرف شو قول خلص الحكي ..".

اذا بس بدنا نعدّد كمية الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين يومياً،من سرقة وقتل واغتصاب وسلب وترعيب،بدنا عدّاد، الى متى رح نضل ساكتين على اغتصابنا بشتى الطرق يومياً..فلّوا يا مجرمين..اليوم المغدور #باسكال_سليمان حرقلي قلبي وقلوبنا كلنا..الله يرحمك ويصبر عيلتك المفجوعة..كيف ررح… — Maya Diab (@mayadiab) April 8, 2024 Advertisement

كلام مايا دياب أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حوله، فالبعض أيّد ما قالته والبعض الآخر استفزه واتهمها بأن كلامها يدل عن عنصرية.



