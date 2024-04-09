مصفف شعر المشاهير طوني مندلق يحتفل بخطوبة ابنه.. تعرفوا إلى العروس (صورة)

احتفل مؤخرا مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني مندلق بخطوبة ابنه "جوي" على الشابة آية ليون.



ونشر مندلق صورة عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، مهنئا ابنه وخطيبته على هذه الخطوة.

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يُذكر ان مندلق هو مصفف شعر العديد من النجمات في لبنان والعالم العربي.



