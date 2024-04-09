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فنون ومشاهير

غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:44
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قام نجوم مسلسل "ع أمل" بتشويق المتابعين لنهاية العمل الذي سلط الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية، وأبرزها العنف ضد المرأة، لافتين إلى أنها قد تكون صادمة لبعض الأشخاص ومنصفة لآخرين.

وأشارت الممثلة ماغي بو غصن، خلال حديث لـ"فوشيا"، إلى أن الحق سينتصر في نهاية المطاف، مؤكدة أنها تشعر بالرضا عن تطورات شخصية "يسار"، وأن العادات والتقاليد الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة سيتم توارثها من جيل إلى جيل.
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وقال الممثل بديع أبو شقرا: النهاية تحمل في طياتها الكثير من الواقعية، وأنا أحببتها كثيرًا. فيما أكد الممثل مهيار خضور أن نهاية العمل ستكون صادمة لعدد كبير من المتابعين.

وكشفت الممثلة ريان حركة أن نهاية شخصية "ريا" ستكون منصفة، خاصة أنها ستحقق الأهداف التي كانت تسعى للوصول إليها.

في حين لفت الممثل طلال الجردي إلى أن هناك الكثير من التطورات التي ستحدث في نهاية العمل، منها المتوقعة وأخرى غير المتوقعة، معلقا: رح يرجع الحق لأصحابه.

وتحدثت الممثلة ماريلين نعمان عن شخصية "فرح" التي ستحتفظ بمحبة الجمهور حتى المشاهد الأخيرة، مؤكدة أنها ستبقى تخطط وتبحث عن الحقيقة.

وعلقت كاتبة العمل نادين جابر : يسار في الحلقات الأخيرة وصلت لمرحلة قررت خلالها الدفاع عن نفسها، ووضعت حدا للظلم الذي عاشته في صغرها.  (فوشيا)


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