كلام مؤثر من أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز.. والأخيرة تثير الجدل بردّها

كشف الفنان أحمد العوضي عن تأثره نفسياً بشكل كبير بعد طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.



وقال أحمد العوضي في حديث تلفزيوني: "عشت مع ياسمين عبد العزيز أحلى أيام حياتي، عشنا أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب ومرض، وهي وقفت الى جانبي بعد الطلاق، أنا تأثرت نفسيا بعد الانفصال".

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وتابع أحمد العوضي: "ياسمين هي النجمة الأهم في الوطن العربي وعندي في حياتي حاجة كبيرة جدا، انها قصة حب كبيرة ليست عادية وإلا مكنتش وصلت للناس بالعمق ده، ما كل يوم اتنين بيحبوا بعض ونجوم بيتجوزوا اشمعنى دي، لأن محدش بيضحك على الناس ومكنش الانفصال يعمل اللي حصل مع الناس".





وأكد أحمد العوضي أن هناك فرقا بين أن ينتهي الزواج وأن ينتهي الحب، قائلا: "هي الحب الحقيقي في حياتي، انتهاء الزواج مقدر لكنها تظل الأهم في حياتي، انها قسمة ونصيب، وانفصالنا كان راقي على قد احترامنا لنفسنا واحترام الناس لينا، الناس تشوف منك الحلو السعادة وتكون قدوة ليه، كل حاجة قضاء وقدر ومحدش فينا كان وحش مع التاني".



من جانبها، أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الكثير من الجدل بعد نشرها على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبدالوهاب.



وما أثار الجدل أن نشر الأغنية جاء بعد عرض حلقة طليقها الفنان أحمد العوضي والذي صرح فيها، قائلا: "ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي".