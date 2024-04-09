Advertisement

فنون ومشاهير

ترك رسالة لزوجته.. رحيل فنان شهير والتحقيقات تكشف مفاجأة كبيرة عن سبب الوفاة

Lebanon 24
09-04-2024 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1185104-638482624391133546.jpg
Doc-P-1185104-638482624391133546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر على جثة الفنان الروسي الشهير ومغني الأوبرا يفغيني كونغوروف بالقرب من منزله في وسط موسكو.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تم العثور على جثة يفغيني كونغوروف البالغ من العمر 40 عاما تحت نوافذ مبنى سكني في شارع زولوجيتشيسكايا في وسط موسكو. ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الوفاة هو الانتحار".
Advertisement

وقال ناطق باسم خدمات الطوارئ إن الفنان كتب قبل وقت قصير من وفاته رسالة إلى زوجته حيث أبلغها أنها ستجده ميتا. وبعد ذلك اتصلت الزوجة بالشرطة. وأوضحت أنه كان يعاني سابقا من مشاكل نفسية. (روسيا اليوم)
 
 
ترك رسالة لزوجته.. انتحار الفنان الروسي الشهير يفغيني كونوغوروف في موسكو (فيديو)
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2024-04-09
06:16 | 2024-04-09
05:05 | 2024-04-09
04:30 | 2024-04-09
03:44 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24