ترك رسالة لزوجته.. رحيل فنان شهير والتحقيقات تكشف مفاجأة كبيرة عن سبب الوفاة

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عثر على جثة الفنان الروسي الشهير ومغني الأوبرا يفغيني كونغوروف بالقرب من منزله في وسط موسكو.وقال مصدر في الشرطة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تم العثور على جثة يفغيني كونغوروف البالغ من العمر 40 عاما تحت نوافذ مبنى سكني في شارع زولوجيتشيسكايا في وسط موسكو. ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الوفاة هو الانتحار".وقال ناطق باسم خدمات الطوارئ إن الفنان كتب قبل وقت قصير من وفاته رسالة إلى زوجته حيث أبلغها أنها ستجده ميتا. وبعد ذلك اتصلت الزوجة بالشرطة. وأوضحت أنه كان يعاني سابقا من مشاكل نفسية. (روسيا اليوم)