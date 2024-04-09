نجم مسلسل رمضاني يردّ على منتقديه: كنت خائفاً

ردّ الفنان خالد شباط على الانتقادات التي طالت طريقته في التحدث باللهجة المصرية في مسلسل "عتبات البهجة"، قائلا انها غير سهلة ومختلفة تماماً عن لهجته.



وأشار الممثل السوري في تصريح الى أنه "كان خائفاً من التحدّث باللهجة المصرية"، مضيفاً: "حاولت العمل في بيئة جديدة، وهذا الأمر ممتع في مهنتنا، وأنا سعيد بالتجربة وبأجواء التصوير".

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وعن الأعمال السورية، قال شباط: "أفتقد تقديم الأعمال السورية، وأتمنى المشاركة في الدراما السورية، في النهاية هذه بيئتنا وأعرف الكثير عن شكل الحياة والشخصيات فيها، وستكون التجارب بالتأكيد ممتعة". وأشار الممثل السوري في تصريح الى أنه "كان خائفاً من التحدّث باللهجة المصرية"، مضيفاً: "حاولت العمل في بيئة جديدة، وهذا الأمر ممتع في مهنتنا، وأنا سعيد بالتجربة وبأجواء التصوير".وعن الأعمال السورية، قال شباط: "أفتقد تقديم الأعمال السورية، وأتمنى المشاركة في الدراما السورية، في النهاية هذه بيئتنا وأعرف الكثير عن شكل الحياة والشخصيات فيها، وستكون التجارب بالتأكيد ممتعة".

يذكر أن شباط يلعب دور "عمر" حفيد "بهجت الأنصاري" الذي يقدّمه النجم يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، المؤلف من 15 حلقة.



