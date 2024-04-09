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فنون ومشاهير

فنان سوري شهير يتحدّث عن أسلوب محمد رمضان.. اليكم ما قاله

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:17
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شنّ الفنان السوري مجد القاسم هجوماً قاسياً على الفنان محمد رمضان، منتقداً كلمات الأغاني التي يقدمها والتي تحمل الكثير من المعاني السيئة.


وقال القاسم في تصريح: "أنا ضدّ كلمات أغاني المهرجانات ولا بد من بذل مجهود كبير لتصحيح مسار الأغنية".
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واعتبر ان "السوشيال ميديا تسببت في ظهور وانتشار أغاني المهرجانات، وأحدثت زلزال وشرخ المجتمع ولا علاقة له بالتطور، وأنا لست ضد الموسيقى لكن ضد الكلمة".


هذا وعلق القاسم، على كثرة خلع الفنان المصري لملابسه خلال حفلاته وقال: "محمد رمضان فنان كبير ولا يحتاج لخلع ملابسه لزيادة شهرته، ونحت في الصخر عشان يظهر وهو فنان مقنع وكبير جدا وله كاريزما لكنه مؤدي وليس مطربا".
 
المصدر: لها
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