Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة عربية تُفاجئ الجمهور بالحجاب وهي تؤدي مناسك العمرة (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1185268-638482864520332241.jpg
Doc-P-1185268-638482864520332241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عبّرت الفنانة مريم حسين عن سعادتها بتواجدها مع عائلتها في مكّة المكرّمة لأداء مناسك العمرة.

 وشاركت الفنانة المغربية متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو يتضمن مجموعة صور وفيديوهات توثّق تنقلها في الحرم المكّي بالحجاب والعباءة وقد بدت في غاية السعادة وهي تساعد جدّتها في التنقل على العربة المدولبة وتسير بهدوء الى جانب والدتها.

وكانت مريم حسين قد نشرت صورة لها بالحجاب الأبيض من داخل الطيارة، وبدت في غاية السعادة وهي تضع النظّارات الشمسية البيضاء العريضة خلال سفرها الى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، وأرفقت الصورة بالتعليق: "في عناق هادئ من المدينة المقدّسة مكّة المكرّمة، تحت وهج ليلة القدر، رأيت حلمي يتحقق أمام عيني. كان حلماً محبوكاً بخيوط الحنين والحب، حلماً همسه قلبي لسنوات، حلم مرافقة جدّتي ووالدتي في هذه الرحلة المقدّسة. وهذا العام، ازدهر بالحقيقة".

وأضافت: "أثناء وقوفي هنا، عيناي رطبتا بدموع الفرح والامتنان، أمد شكري الخالص لكل روح شاركت في صياغة هذا التراث الجميل من اللحظات. للغرباء الذين قدّموا يد المساعدة، للأصدقاء الذين وقفوا بجانبنا، للقوى الخفية التي هدت طريقنا - أنا مدينة لكل واحد منكم. وها أنا أقف هنا، عند تحقيق حلم طال انتظاره وأصبح حقيقة أخيراً، بجدتي ووالدتي بجانبي. ومع دموع الفرح تمتزج مع همس الامتنان، أقدّم هذه القصة للعالم، قصة حب، قصة إيمان، قصة أحلام تحققت. ولعلها تمس قلوبكم، أيها القارئ العزيز، كما لمست قلبي".

( لها)
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-04-09
14:35 | 2024-04-09
10:17 | 2024-04-09
08:00 | 2024-04-09
06:16 | 2024-04-09
05:24 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24