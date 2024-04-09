قائمة حفلات عيد الفطر.. وإليسا في أميركا

يستعد نجوم الغناء العربي، لخوض مارثون حفلات عيد الفطر السعيد، بإحياء حفلات غنائية مبهجة في مختلف الدول العربية والعالمية.

وتعد حفلات العيد من أهم مظاهر الاحتفال به، في السطور التالية، نستعرض لكم حفلات عيد الفطر 2024:

وائل كفوري

يتجهز الفنان وائل كفوري رفقة الفنان آدم لإحياء حفل عيد الفطر في مركز دبي التجاري بقاعة زعبيل 3، وذلك في الـ13 من نيسان الحالي، وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم.

وسيقدم كفوري أغنيته الرومانسية الجديدة "الوقت هدية" في الحفل، والتي أطلقها عبر قناته في يوتيوب والمنصات الموسيقية قبل عدة أيام. وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج دان حداد، ومن إنتاج شركة And Beyond، ومن توزيع شركة Digital Sound.

إليسا

فيما تتجهز النجمة إليسا لإحياء حفل عيد الفطر بمدينة ديترويت، في ولاية ميشيغان الأمريكية، يوم 12 نيسان، وستقدم باقة مميزة من أشهر أغانيها الحديثة والقديمة. ومن المتوقع أن تقدم إليسا أجدد أغانيها "مش صوتك" التي لقيت صدًى كبيرًا مع عرض مسلسل "ع أمل"، بطولة الفنانة ماغي بوغصن.

عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإشعال الأجواء بتقديم حفل غنائي ضخم في الوجهة الساحلية الساحرة بمدينة الجونة، في أول أيام عيد الفطر، الأربعاء 10 نيسان الحالي.

ومن المتوقع أن يغني الفنان المصري أشهر أغانيه الحديثة والقديمة، من بينها أغنية "الكلمة الحلوة"، التي صدرت في بداية رمضان ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وحققت أكثر من 47 مليون استماع عبر قناة "يوتيوب".

ميريام فارس

سيكون جمهور الفنانة ميريام فارس على موعد معها في إحدى حفلات عيد الفطر لهذه السنة، حيث ستحيي ملكة المسرح حفلاً غنائياً جماهيرياً في منتجع مدينة الأحلام المتوسطية في قبرص، وذلك يوم السبت 13 نيسان الحالي.

( فوشيا)