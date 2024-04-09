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فنون ومشاهير

ابن أيمن رضا يخطف الأنظار في مسلسل "ولاد بديعة".. تعرفوا إليه

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:00
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 تمكّن الفنان وسام، ابن النجم أيمن رضا من إثارة البلبلة حول الشخصية التي قدّمها في مسلسل "ولاد بديعة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً وأحدث ضجة منذ بداية عرضه ضمن السباق الرمضاني.

 

وقدّم الفنان السوري الشاب دور "السيكي" الذي يعمل في مكتب "ياسين"، الذي يؤدي دوره النجم يامن الحجلي، أحد أبناء "بديعة"، ورغم أن مشاهده كانت قليلة ضمن سياق أحداث المسلسل، فقد تمكن وسام من لفت الأنظار، حيث كشف عن جانب كوميدي في شخصيته، وهو ما دفع البعض إلى اعتباره نسخة من والده النجم أيمن رضا.

ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين وسام ووالده أيمن رضا لناحية الشكل وطريقة الأداء الكوميدي، في المقابل رأى البعض الآخر أنه يحتاج الى المزيد من الخبرة والتجربة ليدخل عالم التمثيل.

( لها)
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