يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)

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كشف الفنان جورج وسوف خلال استضافته في برنامج "بيغ تايم"، تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب وأصالة نصري،العديد من الأمور المتعلقة بحالته الصحية، وطبيعة حياته بعد وفاة ابنه، والظروف المحيطة حوله، وغيرها.وقال وسوف إنه يعيش وحيدًا في منزله في بيروت، لأنه وجد في هذه الأجواء الراحة النفسية، لكنه يلتقي بعائلته ومحبيه وأصدقائه بين الحين والآخر.وتابع: أشعر بالراحة والهدوء عندما أكون وحيدًا، وأتابع ما أريده على شاشة التلفاز، وأفكر بهدوء وتأمل دون إزعاج.وأضاف : الحمد لله على الصحة، لا أفكّر في حالتي الصحية، ولا تأتي على بالي، لما بكون على المسرح، بعيش في الخيال، ولا أفكر في أي ألم أو وجع.. يدي ما بشوفها ولا أحس بها، وما بيشغلني موضوع شلل إيدي ولا إني محتاج أستخدمها ولا أحركها ولا شيء، ولكن وضعي حاليًّا أفضل من سنتين، والحمد لله على كل حال.وفاة ابنه وديعوتطرق خلال حديثه عن وفاة ابنه وديع العام الماضي، واصفًا رحيله بالاختبار الصعب، وقال: انكسر ظهري بوفاة ابني وديع، ولكن الله منحني القوة والصبر، رغم قسوة الحدث.وأوضح أنّه رغم الظروف الصعبة إلا أنه عاد إلى جمهوره، من خلال إحياء الحفلات الغنائية بعد وفاة ابنه بستة شهور تقريبًا، معلقا: كنت أظهر للناس مبتسما، لكن الحزن يعتصر قلبي، لكن كان واجبي إسعاد الجمهور أيضًا.واستذكر ابنه وديع بالقول: هو صاحبي وأخي ووالدي وابني وكل شيء في حياتي، كان يعيش في قطر لكنه كان يأتي إلى بيروت لرؤيتي بين الحين والآخر، وعلاقتنا قوية وخاصة، وكان يقول لي إنه يكون سعيدًا عندما يشيد الجمهور به، لكنه أيضًا كان يغضب عندما يراني غاضبًا، ويضحك عندما يراني أضحك، لكن الحمد لله هو في مكان أفضل.ثروة وسوفوعندما سأله عمرو أديب عن ثروته المالية، علق الوسوف: ثروتي الحقيقية التي هي أغلى من ملايين النقود هي محبة الجمهور، وأنا لا أحب أن أتناول الطعام لوحدي، أحب أنّ أرى كل من حولي يأكلون قبلي، ولا أعرف فكرة التوفير، والفلوس لا تُقدر قيمتها مقابل حب الناس.وأكد أنه لن يتوقف عن الغناء طالما له القدرة على الظهور على المسرح وإسعاد الجمهور وطرح الأغاني، قائلا: لن أتوقف عن الحفلات، طالما أن الله سبحانه وتعالى منحني الصحة والروح.(فوشيا)