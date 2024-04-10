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فنون ومشاهير
نجم شهير يستعد للارتباط رسميّاً بحبيبته التي تصغره بـ17 عاماً.. وهذا موعد الزفاف
Lebanon 24
10-04-2024
|
06:06
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يعيش النجم الكوري مادونغ سيوك والذي يحمل الجنسية الأميركية، علاقة حب تجمعه منذ سنوات مع مدربة اللياقة البدنية الشابة يي جونغ هوا. وبالرغم من فارق العمر الكبير بينهما الذي يصل إلى ما يقارب الـ 17 عامًا، إلا أن الثنائي يستعدان للارتباط رسميًا والاحتفال بزفافهما في الصيف المقبل.
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وقد بدأت علاقة النجم الشهير بمدربة اللياقة البدنية الشابة منذ عام 2016، وارتبطا قانونيًا في عام 2021، وقد اعلن عن حبه رسميًا لها خلال حفل توزيع جوائز الفنان الجميل بنسخته الثانية عشر في تشرين الأول من عام 2022، إلا أن جدول أعمالهما المزدحم جدًا تسبب بتأخير اقامة حفل زفافهما رسميًا.
ومؤخرًا اعلنت وكالة Big Punch Entertainment الفنية، عن نية مادونغ ويي اقامة حفل زفافهما والاحتفال به وتتويج زواجهما رسميًا في أيار المقبل.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع استعداد الفنان الكوري للعودة للسينما من خلال فيلم "Crime City 4" المقرر عرضه في 24 نيسان.
وقدم سيوك خلال مسيرته الفنية، العديد من الأدوار المميزة وانضم إلى عالم مارفل السينمائي في فيلم الأبدي. (البوابة)
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