بعد سنوات من طلاقهما.. إمارات رزق وحسام جنيد معاً من جديد فهل عادت علاقتهما؟

بعدما شوهدا معًا في حفل سحور أقامته المخرجة رشا شربتجي في دمشق قبل عدة أيام، عقب انتهاء تصوير مسلسل "ولاد بديعة"، أثار الفنانان السوريان إمارات رزق وزوجها السابق حسام جنيد، التساؤلات حول حقيقة عودتهما لبعضهما البعض بعد سنوات من طلاقهما.

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والتقطت عدسات الكاميرات لحظة سيرهما معًا في الاحتفال وجلوسهما معًا على ذات الطاولة، إذ يعد هذا الظهور الأول لهما معًا.