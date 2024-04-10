بعد سنوات من طلاقهما.. إمارات رزق وحسام جنيد معاً من جديد فهل عادت علاقتهما؟

بعدما شوهدا معًا في حفل سحور أقامته المخرجة رشا شربتجي في دمشق قبل عدة أيام، عقب انتهاء تصوير مسلسل "ولاد بديعة"، أثار الفنانان السوريان إمارات رزق وزوجها السابق حسام جنيد، التساؤلات حول حقيقة عودتهما لبعضهما البعض بعد سنوات من طلاقهما.
والتقطت عدسات الكاميرات لحظة سيرهما معًا في الاحتفال وجلوسهما معًا على ذات الطاولة، إذ يعد هذا الظهور الأول لهما معًا.
ورغم أن الثنائي لم يعلنا صراحة عودة علاقتهما، إلَّا أن الكثيرين تكهنوا أن تواجدهما معًا دليل استئناف علاقتهما من جديد.
وخلال الاحتفال، سئلت إمارات عن سر جمالها، لتجيب "الحب"، حيث رأى المستخدمون إجابتها هذه دليل على رجوعهما لبعضهما.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، فكتبت إحداهن: مبروووك الرجعة لبعض شو فرحتلكم، وأضاف آخر: العلاقة المفضلة عندي للابد علاقة امارات رزق و حسام جنيد.
يشار إلى أن حسام وإمارات لديهما طفلان، هما "وطن وإحساس"، بينما لإمارات طفل يدعى دانيال من زواجها الأول. (فوشيا)