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فنون ومشاهير

الكشف عن تفاصيل جريمة قتل زوج فنانة شابة... هل هي متورطة؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 12:11
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تصدرت قضية قتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، المشهد من جديد، بعد ما يقرب من الشهرين، على خطفه وتعذيبه، والتمثيل بجثته، قبل إلقائها في نهر الرباط.

وتجدد الحديث عن جريمة القتل التي راح ضحيتها رضا فرس، الفرنسي الجنسية، المغربي الأصل، بعد عثور أحد أعضاء فريق الغطس، على رأس جثة رجل، في نهر أبي رقراق، من المرجح أن تكون تخص المجني عليه.
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وتواصل السلطات المغربية والطب الشرعي، جهودها للتأكد من كون فرس، الذي رحل عن عمر 37 عاما، هو صاحب الرأس الذي تم العثور عليه يوم الاثنين الماضي.

وكانت السلطات المغربية، قد نجحت في القبض على بعض الذين شاركوا، في جريمة الخطف، والتعذيب والقتل، وأكدت تورط 6 أشخاص.

وكان والد الضحية اتهم الفنانة ريم فكري بتورطها في مقتل زوجها، وفقا لتصريح أدلى به لعدد من القنوات والمواقع المغربية، قائلا إنها دخلت المنزل خلال فترة اختفائه مع والدتها وسرقت كل الأموال التي تركها زوجها في المنزل، وأنها كانت على دراية بما يحدث، وقامت بالتستر عنه. (روسيا اليوم)
 
 
الكشف عن القصة الكاملة لمقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري
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