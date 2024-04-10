إياد نصار: حياتي الخاصة لا تهم جمهوري

أوضح الفنان الأردني إياد نصار، أن التردد كان دائمًا مصاحباً له في رفضه وقبوله لأي دور، وقال في حوار خاص مع موقع "فوشيا": "رفض دور معين لا يعني أنه وحش، كل ممثل حر، مبحبش اللي يقول هو اعتذر عن دور إيه، لأن بتعتذر عن حاجة مش مناسبه ليك إنت، مش لغيرك".

وعلق نصار عن ندمه لرفض بعض الأدوار، بالقول: "مرة رفضت دور حلو جدًّا لأني عارف إني مش هعمله كويس، وقولت للمخرج فيه ممثلين حيعملوا الدور ده أحسن مني، وأنا لو عملته هعمله عادي وقد كان، والممثل اللي أخده ودا الدور في حتة تانية، من حق المخرج عليا إني أديه أحسن ما عندي، أنا عارف نفسي إني في المنطقة ديه ناقصني كتير مش هعرف أعملها".

وعن خصوصية عائلته وبعدهم عن الجمهور، قال: "أنا أحب الحب اللي بيحبهولي الجمهور أكيد، بس أوقات بتحس إن خصوصيتك مش منطقة مهمة أوي للناس، أنا عايش ازاي وبروح فين دي حياتي، ودي اللحظات اللي بكون فيها أنا بعيدًا عن الممثل، بظهر بالبيجامة وبطلع الزبالة واشتري من السوبر ماركت، بمارسها وأنا ناسي إني ممثل وبمارسها كأب وكزوج، لحظات بتعالجني أنا، فمبحبش أفتحها للناس، بتريحني أنا".

وأضاف إياد نصار أن نجله الصغير إبراهيم، كان له تأثيرمهم عليه: "خلاني أصغر، وفيه طاقة بتتجدد وحالة طفولة، ولما بشيله كأني قاعد على شط بحر بيسحب كل الطاقة السلبية مني".

وكشف إياد أمنيته بتقديم مسلسل يهتم باللغة العربية قائلًا: "مرحلة المسلسلات التاريخية كانت مهمة في حياتي، فقوتني في اللغة العربية وأي حاجة لها علاقة باللغة العربية أنا موجود فيها، من يومين كان فيه صديق ليا عامل ديوان شعر، فنزلت سجلته بصوتي عشان بحب الشعر واللغة العربية، ديمًا متواصل معاها بشكل أو بآخر".