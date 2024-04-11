نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)

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بمناسبة عيد الفطر، شاركت الفنانة نوال الزغبي في حلقة فنية خاصة على قناة "الجديد" مع الإعلامي نيشان.وتحدثت نوال خلال اللقاء عن تعرضها للسرقة وخسارتها أموالها في المصارف اللبنانية، كما تحدثت لأول مرة عن اول اجر تقاضته وهو 100 دولار الا انها رفضت الإجابة على سؤال حول آخر أجر لها.وكشفت نوال ان هناك 10 سنوات ضاعت من حياتها وشعرت بالفشل من الناحية الشخصية، بعد طلاقها ومشاكلها من اجل حضانة أولادها وغيرها من التفاصيل الصعبة التي مرت بها.(الجديد)