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فنون ومشاهير

فنان المهرجانات الشهير أمام القضاء.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 08:10
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أعلن الفنان تامر عبدالمنعم انه ينوي التقدّم ببلاغ الى النائب العام المصري ضد "مؤدي المهرجانات" حمو بيكا بسبب تجاوزاته في حقه.

وفوّض عبدالمنعم مكتب المستشار القانوني محمود معروف المحامي بالنقض، المسؤول عن كل ما يتعلق بالشق القانوني الخاص بالفنان تامر عبدالمنعم.
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بدوره، أعلن مكتب المستشار القانوني لتامر عبد المنعم عن تقديم بلاغ الى النائب العام ضد حمو بيكا لتجاوزه في حق موكله عبدالمنعم بما يعاقب عليه القانون.
 
وكان عبدالمنعم قد اعتبر في تصريح سابق ان "ما يقدّمه حمو بيكا ورفاقه ليس فناً وعليهم الالتزام بالآداب العامة وأصول الفن"، الأمر الذي دفع حمو بيكا لأن يبث فيديو وجّه فيه الشتائم والإهانات الى تامر عبدالمنعم.
المصدر: لها
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