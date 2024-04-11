ماغي بوغصن تواجه سيرين عبدالنور من جديد.. اليكم التفاصيل

عادت الازمة بين الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بسبب مسلسل "للموت" الى الواجهة من جديد، بعدما خرجت ماغي في الساعات القليلة الماضية عن صمتها في اول رد علني لها على ما حصل، لتكشف الكثير من الأمور حول هذا الموضوع.

وحلت ماغي بو غصن ضيفةً في برنامج "ثقة عمياء"، وردت على سؤال المذيع عن رأيها بتصريحات زميلتها سيرين عبد النور حول دور سحر في مسلسل للموت، لتؤكد أن المسلسل كان لـ سيرين قبل أن يُمنح لها، إلَّا أن الشركة المنتجة كانت مختلفة، إذ لم يكن السيناريو مع شركة "إيغل فيلمز"، التي يملكها زوجها جمال سنان.

ولفتت ماغي بو غصن في كلامها إلى أن المسلسل كُتب منه 4 أو 5 حلقات فقط منذ سبع سنوات حينما وصل للشركة، وكان يحمل اسم "الجوزاء"، وقد عُرض على سيرين عبد النور ونادين الراسي وورد الخال، لكن حينما وكِّل النص لشركة "إيغل فيلمز" وأصبح قيد التنفيذ تقرر منحه لها وللممثلة دانييلا رحمة.

من هنا، اعادت ماغي التأكيد على أن المسلسل كان في الأساس لـ سيرين عبد النور، لكن الدور في النهاية كان من نصيبها ونجحت في أداء شخصية "سحر" بإتقان واحترافية، خاتمة كلامها بالقول: "بتمنالها الخير، يمكن هي صرحت لأنها شافت الدور قديه حلو، بتمنالها دور متله وتعطيه أكتر ما عندها".

( الجديد)