القضاء المصري يحسم الخلاف بين تامر عاشور وروتانا

نشر الفنان تامرعاشور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" بياناً أصدره محاميه الخاص سامح المنياوي، يكشف من خلاله عن حصوله على البراءة في الدعوى القضائية التي كانت شركة "روتانا" قد أقامتها ضده، وحصوله على مبلع نصف مليون جنيه تعويضاً.

وجاء في بيان المحامي: "أعلن مكتب سامح المنياوي المحامي بالنقض وكيلاً عن الفنان الشهير تامر عاشور بأنه أخيراً تم إسدال الستار من القضاء المصري العظيم على النزاع مع شركة "روتانا" بأن صدر حكم نهائي برفض كل ادعاءات الشركة المستمرة والمتكررة بأن الفنان تامر عاشور يتعدّى على حقوقها وانتهى إلى إلزامها بتعويضه بمبلغ نصف مليون جنيه وذلك بعد أن عانى الفنان كثيراً من نشر الشركة لمزاعم وادعاءات باطلة بأنه يتعدى على حقوقها والجميع كان يعلم أن هدف الشركة من نشرها لهذه المزاعم وإقامتها للعديد من الدعاوى القضائية هو تحقيق رغبتها فى أن يعود تامر عاشور للتعاون معها والذي كان يرفض العروض المقدّمة منها مقابل عودته للتعاون معها نظراً لتجربته المريرة السابقة من خلال تعاقدها معه".

وأضاف البيان: "وبناء على ذلك فإن تامر عاشور يرغب في التركيز في أعماله الفنية فقط من أجل الاستمرار في إبداعاته ونجاحاته التي ينتظرها الملايين من محبيه وعشّاقه".

وعلّق تامر عاشور على بيان المحامي سامح المنياوي قائلاً: "قضاء مصر العظيم العادل جاب حقي وكل الادعاءات بأني تعديت على حقوق شركة "روتانا" أو عقدهم ومحتواهم واعتقادهم الخاطئ بإلزامي بالاستمرار في شركتهم تقدروا دلوقتي تسألوا محاميكم إيه اللي حصل، انتهت وهتدفعوا تعويض كمان على الكلام الباطل اللي اتقال في حقي... الحمد لله بمكسب ليا واتقفل الموضوع للأبد، عيد سعيد".

( لها)