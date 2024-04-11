18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خسر معركته مع مرض السرطان... وفاة ممثل ورياضي بارز سابق
Lebanon 24
11-04-2024
|
13:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي أسطورة كرة القدم الأميريكية السابق أو جيه سيمسون عن 76 عاما.
وجاء في رسالة نُشرت على حساب سيمبسون الرسمي على موقع إكس إنه توفي بعد صراع مع مرض السرطان.
وكتبت عائلته: "توفي والدنا أورنثال جيمس سيمبسون بعد صراعه مع السرطان. كان محاطاً بأولاده وأحفاده".
Advertisement
لعب سيمبسون الذي نشأ في فقر مدقع، مع فريق بوفالو بيلز لكرة القدم الأميركية، إلى حين اعتزاله عام 1979 بعد تحقيق سلسلة أرقام قياسية، لينتقل بعدها إلى مهنة التمثيل.
لكن حياته تغيّرت إلى الأبد بعد جريمة قتل بالسكين في حزيران 1994، راحت ضحيتها زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رونالد غولدمان في لوس أنجلوس.
وأُوقف سيمبسون بعد عملية مطاردة دامت ساعات طويلة، تابعها مباشرة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وخارجها بفضل كاميرات تصوّر من مروحيات.
وقامت هيئة المحلفين في لوس أنجلوس بتبرئته في حكم أثار موجة من الاستنكار والبلبلة تؤجّجها مشاعر عنصرية.
لكن التبرئة في المحكمة الجنائية لم تمنع إدانته بقتلهما في محاكمة مدنية عام 1997، وحُكم عليه بدفع أكثر من 33 مليون دولار لعائلتي الضحيتين. (euronews)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 02:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
12:37 | 2024-04-11
11/04/2024 12:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
13:39 | 2024-04-11
11/04/2024 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها محمد صوفان جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفطر في لندن.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
برفقة زوجها محمد صوفان جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفطر في لندن.. شاهدوا الصور
04:00 | 2024-04-11
11/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر عن إحراق خيم للنازحين السوريين... ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر عن إحراق خيم للنازحين السوريين... ما حقيقته؟
15:58 | 2024-04-10
10/04/2024 03:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:27 | 2024-04-11
لأوّل مرّة نوال الزغبي تكشف... هل كانت على علاقة حبّ بوائل كفوري؟
14:23 | 2024-04-11
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
14:10 | 2024-04-11
ممثل شهير: زوجتي تبكي بسبب المعجبات.. وكنت أعمل بائع متجول
13:39 | 2024-04-11
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
12:00 | 2024-04-11
ماغي بوغصن تواجه سيرين عبدالنور من جديد.. اليكم التفاصيل
11:47 | 2024-04-11
تُوفي أمس... فنانة لبنانيّة بكت في مراسم دفن شقيقها: "كسرني هيدي مشيئة الله"
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 22:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
11/04/2024 22:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
11/04/2024 22:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24