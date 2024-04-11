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فنون ومشاهير

خسر معركته مع مرض السرطان... وفاة ممثل ورياضي بارز سابق

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:25
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تُوفي أسطورة كرة القدم الأميريكية السابق أو جيه سيمسون عن 76 عاما.
 
وجاء في رسالة نُشرت على حساب سيمبسون الرسمي على موقع إكس إنه توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت عائلته: "توفي والدنا أورنثال جيمس سيمبسون بعد صراعه مع السرطان. كان محاطاً بأولاده وأحفاده".
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لعب سيمبسون الذي نشأ في فقر مدقع، مع فريق بوفالو بيلز لكرة القدم الأميركية، إلى حين اعتزاله عام 1979 بعد تحقيق سلسلة أرقام قياسية، لينتقل بعدها إلى مهنة التمثيل.

لكن حياته تغيّرت إلى الأبد بعد جريمة قتل بالسكين في حزيران 1994، راحت ضحيتها زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رونالد غولدمان في لوس أنجلوس.

وأُوقف سيمبسون بعد عملية مطاردة دامت ساعات طويلة، تابعها مباشرة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وخارجها بفضل كاميرات تصوّر من مروحيات.

وقامت هيئة المحلفين في لوس أنجلوس بتبرئته في حكم أثار موجة من الاستنكار والبلبلة تؤجّجها مشاعر عنصرية.

لكن التبرئة في المحكمة الجنائية لم تمنع إدانته بقتلهما في محاكمة مدنية عام 1997، وحُكم عليه بدفع أكثر من 33 مليون دولار لعائلتي الضحيتين. (euronews)
 
 
 
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