ممثل شهير: زوجتي تبكي بسبب المعجبات.. وكنت أعمل بائع متجول

صرح الفنان باسل الخياط خلال لقاءه في بودكاست Big time عن زوحته ناهد زيدان أنها ملهمته الأولى وأول شخص يذهب إلىه لاستشارته في أعماله الفنية، والانطباع الاول ياخذه منها، واذا احس بشيء غريب منها يدرك ان هناك مشكلة في العمل، فيرى دائما أن نظرتها صائبة وهي البوصلة بالنسبه إليه.

واضاف عمرو أديب في سؤال عن راي زوجته في مسلسل الثمن، ليجيب باسل الخياط بأن زوجته لم تحضره سوى حلقات عدة، فأستغرب عمرو اديب واخبره عن السبب بالأخص أن المسلسل الثمن كان طويل تجاوز المحدود للمسلسلات، فأضاف الخياط بان زوجته كان في نفس العام تمر بظروف خاصة وهي وفاة شقيقها فلم تستطيع ان تشاهد المسلسل كاملا.

واضاف الخياط عن معاناتة مع زوجته فى اولى سنين زواجهم بسبب المعجبات، حيث قال: " زوجتي كانت تبكي حتى تملأ المخدة بدموعها بسبب المعجبات وانا كنت بحاول افهمها الوضع بتاعي، والمشكلة بالنسبة إني لست رومانسيا معها وده بحكم شخصيتي ".

وقال الخياط أنها أعتادت على الأمر مع مرور السنين وفهمت كل شيء وأن الحوار لا حل منه ابدا.

حكى الفنان باسل الخياط عن فوبيا الخيل التي تصيبه عندما سأله عمرو اديب عن جسده الصحي الذي يحافظ عليه بالرياضة بسبب تقديمة لأدوار تاريخية وأدوار معينة وكان يركب الخيل سابقا، فاوضح الخياط انه كان في الماضي فقط حيث سقط من الحصان وتسببت في كسر ظهره فـمن وقتها وهو يخاف ان يركب أي خيل.

واضاف باسل الخياط في حديثة عن حياته أنه كان يعمل بائع متجول في صغره لان عائلته كان تعترف بثقافة أن الشبان لا بد من العمل في الخارج بعيد عن العائلة حتى يتعلم المسؤولية والاعتماد على الذات، حيث كان يعمل في السوق بائع متجول لبيع الشنط النسائية مع صديق له يدعى قيصر، وأضاف أن الموضوع لم يكن اسوء شيء لانه كان مفيده له ويعود عليه بمقابل مادي أيضا.