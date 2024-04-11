Advertisement

فنون ومشاهير

"ما مطروقة".. سيف نبيل يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة

Lebanon 24
11-04-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1186126-638484680987045299.jpg
Doc-P-1186126-638484680987045299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأ النجم العراقي سيف نبيل بإطلاق أغاني ألبومه الجديد المنتظر بعنوان "الله يعلم" والذي سيتضمن ثماني أغنيات منوعة بالألوان الموسيقية والأنماط الغنائية واللهجات.

 وقرر سيف أن يطرح الاغنيات بفترات متقاربة وأولها أغنية "ما مطروقة" من كلمات عباس قاسم محمد، ألحان محمود إياد خليل، توزيع محمد عبد الغني جبر وقد صورها بلبنان تحت إدارة المخرج العراقي فهد الخالد.

 وسيكون الجمهور على موعد قريب مع ثاني أغنيات الألبوم بعد خمسة أيام فقط وهي بعنوان "أحلى وحدة" من كلمات محمد الصالحي ألحان سيف نبيل وتوزيع منير جعفر وسيطرحها Lyrics Video.

 وثالث الاغنيات ستكون "أخد قلبي" كلمات محمد الصالحي، الحان سيف نبيل، توزيع عمر صباغ وقد صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني أحمد المنجد وستصدر قريباً.

 ويتمّ التحضير لهذا الالبوم منذ مدة طويلة حيث عمل فريق متكامل على عناصره بين الصوت والصورة والتسويق كي يحافظ سيف على مكانته المميزة بين النجوم الشباب إذ حقق من خلال اغنياته الشبابية المعاصرة نجاحات كبيرة بالوطن العربي تُرجمت بملايين المشاهدات لأعماله.

( لها)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2024-04-11
16:22 | 2024-04-11
15:27 | 2024-04-11
14:23 | 2024-04-11
14:10 | 2024-04-11
13:39 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24