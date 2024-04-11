"ما مطروقة".. سيف نبيل يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة

بدأ النجم العراقي سيف نبيل بإطلاق أغاني ألبومه الجديد المنتظر بعنوان "الله يعلم" والذي سيتضمن ثماني أغنيات منوعة بالألوان الموسيقية والأنماط الغنائية واللهجات.

وقرر سيف أن يطرح الاغنيات بفترات متقاربة وأولها أغنية "ما مطروقة" من كلمات عباس قاسم محمد، ألحان محمود إياد خليل، توزيع محمد عبد الغني جبر وقد صورها بلبنان تحت إدارة المخرج العراقي فهد الخالد.

وسيكون الجمهور على موعد قريب مع ثاني أغنيات الألبوم بعد خمسة أيام فقط وهي بعنوان "أحلى وحدة" من كلمات محمد الصالحي ألحان سيف نبيل وتوزيع منير جعفر وسيطرحها Lyrics Video.

وثالث الاغنيات ستكون "أخد قلبي" كلمات محمد الصالحي، الحان سيف نبيل، توزيع عمر صباغ وقد صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني أحمد المنجد وستصدر قريباً.

ويتمّ التحضير لهذا الالبوم منذ مدة طويلة حيث عمل فريق متكامل على عناصره بين الصوت والصورة والتسويق كي يحافظ سيف على مكانته المميزة بين النجوم الشباب إذ حقق من خلال اغنياته الشبابية المعاصرة نجاحات كبيرة بالوطن العربي تُرجمت بملايين المشاهدات لأعماله.

( لها)