Advertisement

فنون ومشاهير

لأوّل مرّة نوال الزغبي تكشف... هل كانت على علاقة حبّ بوائل كفوري؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1186146-638484716197782440.jpg
Doc-P-1186146-638484716197782440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت الفنانة نوال الزغبي، عن جوانب عديدة من حياتها الفنية وأبرز محطاتها المهمة، وأيضا الشائعات القديمة التي لاحقتها بشأن وجود علاقة حب تجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري.

وقالت إن "الديو" الغنائي الذي جمعها بالفنان كفوري العام 2004 وحمل عنوان "مين حبيبي أنا"، هو "الأنجح" على الإطلاق؛ إذ لم يحقق أي ثنائي مثل أصداء وانتشار هذا "الديو".
Advertisement

وبشأن الأقاويل التي انتشرت عند الترويج للديو الغنائي، والتسويق الذي أُتبع بوجود قصة حب بينها وكفوري، قالت: "كان في حب بس مش عشق، لأنو وائل ما فيك ما تعشق فنه وتعشقه كبني آدم وقلبو الطيب".
 
ووصفت عائلتها بأنها أهم ما تمتلكه في حياتها، مؤكدة أن أكثر أغنية تأثرت عند تأديتها على المسرح هي "تيا"، وابنتها علمت أن لديها أغنية باسمها، عندما كانت تبلغ من العمر 10 سنوات. (فوشيا)
 
 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2024-04-11
16:22 | 2024-04-11
16:15 | 2024-04-11
14:23 | 2024-04-11
14:10 | 2024-04-11
13:39 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24