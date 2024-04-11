لأوّل مرّة نوال الزغبي تكشف... هل كانت على علاقة حبّ بوائل كفوري؟

Advertisement

تحدثت الفنانة نوال الزغبي، عن جوانب عديدة من حياتها الفنية وأبرز محطاتها المهمة، وأيضا الشائعات القديمة التي لاحقتها بشأن وجود علاقة حب تجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري.وقالت إن "الديو" الغنائي الذي جمعها بالفنان كفوري العام 2004 وحمل عنوان "مين حبيبي أنا"، هو "الأنجح" على الإطلاق؛ إذ لم يحقق أي ثنائي مثل أصداء وانتشار هذا "الديو".وبشأن الأقاويل التي انتشرت عند الترويج للديو الغنائي، والتسويق الذي أُتبع بوجود قصة حب بينها وكفوري، قالت: "كان في حب بس مش عشق، لأنو وائل ما فيك ما تعشق فنه وتعشقه كبني آدم وقلبو الطيب".ووصفت عائلتها بأنها أهم ما تمتلكه في حياتها، مؤكدة أن أكثر أغنية تأثرت عند تأديتها على المسرح هي "تيا"، وابنتها علمت أن لديها أغنية باسمها، عندما كانت تبلغ من العمر 10 سنوات. (فوشيا)