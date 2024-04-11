وفاة سيمبسون بعد صراع مع السرطان

Advertisement

توفي أو جيه سيمبسون، نجم كرة القدم الأميركية السابق والممثل في هوليوود، الذي تمّت تبرئته من اتهامات بقتل زوجته السابقة وصديقها، في محاكمة بالتسعينات سمّيت بمحاكمة القرن.وأكد محامي سيمبسون لموقع "تي إم زد" أنه توفي ليل الأربعاء في لاس فيغاس عن 76 عاماً بعد صراع مع السرطان.اكتسب سيمبسون الشهرة والمال والإعجاب من كرة القدم والأعمال الاستعراضية، لكن إرثه تغيّر إلى الأبد بعد مقتل زوجته السابقة نيكول براون- سيمبسون وصديقها رونالد غولدمان في لوس أنجلوس في حزيران 1994.مثلت التغطية تلفزيونية المباشرة لاعتقاله بعد مطاردة شهيرة سقوطاً مذهلاً للبطل الرياضي.وخلال محاكمة استمرت لأسابيع، تم بثها على الشاشات الأميركية وحصدت مشاهدات تاريخية، تم تبرئة أو جيه من جريمة القتل، في قرار مثير للجدل، لا زال لا يقنع الملايين في الولايات المتحدة.واشتهرت المحاكمة بلحظات تاريخية لفريق الدفاع، وانتهت باحتفال أو جيه بالتبرئة من جريمة قتل زوجته، التي لم يًدان فيها أحد بعد المحاكمة.