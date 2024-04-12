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فنون ومشاهير

استعراض ورقصات مبهرة... نجوى كرم تطرح "لو سألوا حبيبي" (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:22
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تصدرت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان "لو سألوا حبيبي"، نشرته شركة روتانا المنتجة للعمل عبر حسابها على "اليوتيوب".
 
الأغنية التي جاءت باللهجة البيضاء، تعتبر التعاون الأول للفنانة نجوى كرم مع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، من خلال غناء قصيدة من كلماته، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، ومن توزيع فادي جيجي.
 
وصورت نجوى الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، بقالب استعراضي وصفه الجمهور بـ"المبهر"، وسط رقصات مناسبة مع ألحان الأغنية.

 
ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مقطعا من الأغنية، وكتبت: "لو سألوا حبيبي" هي ثمرة تعاملي الأوّل مع الموسيقار الدكتور طلال وسموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن، بتمنى تعجبكم.
 
 
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وحملت الأغنية كلمات: أنا إنت.. يا إنت أنا.. لو سألوا حبيبي عن اسمي حبيبي ..قل هذا أنا تشبهني عيونك سقيني المدى، غطيني برموشك عن عين العدا ظفرني جدايل واكتبني رسايل ..وانسى من أنا .. واعدني المدينة أوقات الغروب امواجي سفينه .. ورمالي دروب بمشي حتى شوفك .. وأقرا شو بكفوفك.. اسمى .. ومين أنا.
وتصدّر اسم الأغنية "الترند" على موقع "إكس" بعد ساعات من طرحها، في أكثر من بلد عربي، ونشرت الفنانة صورًا من مشاركات الجمهور لها.

كما شاركت نجوى كرم، ردود فعل جمهورها الذين اثنوا على الأغنية وأدائها، معبرين عن حبهم لها ولاختياراتها طيلة مسيرتها الفنية الطويلة. (فوشيا)

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