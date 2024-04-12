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فنون ومشاهير

بعد انتقادات الجمهور لحجم رأس ابنها... مغنية شهيرة تحجب ابنتها عن الأنظار

Lebanon 24
12-04-2024 | 09:58
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في تطور جديد في حياة باريس هيلتون العائلية، أعربت النجمة الأميركية عن رغبتها في حماية خصوصية ابنتها حديثة الولادة، "لندن"، من أعين العامة.
وفي التفاصيل، قررت باريس هيلتون الاحتفاظ بصور ابنتها بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان خصوصية أكبر لعائلتها.
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وفي مقابلة حديثة مع "E! News" خلال حفل جوائز "Fashion Trust US"، صرحت النجمة بأنها تشعر بأن حياتها كانت علنية جدًا، وأنها تريد الاحتفاظ بابنتها الصغيرة لنفسها.

وعلقت باريس بشكل خاص على التحديات التي واجهتها كأم، وسط الانتقادات الموجهة لابنها فينيكس بسبب حجم رأسه، مؤكدة أن التنمر أثّر عليها بشكل كبير، ودفعها لإبعاد ابنتها عن وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأضافت النجمة: هؤلاء الأشخاص هم السبب الذي جعلني أبقي طفلتي سرًا.
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