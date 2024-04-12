هاري وميغان يكشفان أسراراً جديدة.. هذا ما يحضّران له

كشفت الشركة التابعة لدوق ودوقة ساسكس، أمس الخميس، عن سلسلة قصصية جديدة قيد الإنتاج على "نتفليكس" تكشف أسرارا ومواضيع جديدة في حياة الثنائي.



وأعلنت شركة "Archewell Productions" عن وجود سلسلتين واقعيتين جديدتين في "المراحل الأولى" من الإنتاج على Netflix كجزء من صفقة شاملة متعددة السنوات جرى توقيعها في عام 2020، وفق ما نقلته مجلة "بيبول".

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المسلسل الأول برعاية ميغان، التي تعمل كمنتج تنفيذي أيضاً، حيث ستظهر للجمهور وهي "تحتفل بمتعة الطبخ والبستنة والترفيه والصداقة".





أما المسلسل الثاني فسوف يلقي الضوء على لعبة البولو، وهي الرياضة التي يمارسها الأمير هاري منذ عقود، فهو غالبا ما يلعب في المباريات الخيرية.



وجاء في بيان تمّت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يتميّز المسلسل في المقام الأول بمشهده الجمالي والاجتماعي، وسيلقي الضوء مرة أخرى على روح الرياضة وشغفها، ويصور اللاعبين وكل ما يتطلبه الأمر للمنافسة على أعلى مستوى".



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن عناوين وتواريخ إصدار العرضين في الأشهر القليلة المقبلة.