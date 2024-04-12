Advertisement

فنون ومشاهير

هاري وميغان يكشفان أسراراً جديدة.. هذا ما يحضّران له

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1186483-638485447280640824.jpg
Doc-P-1186483-638485447280640824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الشركة التابعة لدوق ودوقة ساسكس، أمس الخميس، عن سلسلة قصصية جديدة قيد الإنتاج على "نتفليكس" تكشف أسرارا ومواضيع جديدة في حياة الثنائي.

وأعلنت شركة "Archewell Productions" عن وجود سلسلتين واقعيتين جديدتين في "المراحل الأولى" من الإنتاج على Netflix كجزء من صفقة شاملة متعددة السنوات جرى توقيعها في عام 2020، وفق ما نقلته مجلة "بيبول".
Advertisement

المسلسل الأول برعاية ميغان، التي تعمل كمنتج تنفيذي أيضاً، حيث ستظهر للجمهور وهي "تحتفل بمتعة الطبخ والبستنة والترفيه والصداقة".


أما المسلسل الثاني فسوف يلقي الضوء على لعبة البولو، وهي الرياضة التي يمارسها الأمير هاري منذ عقود، فهو غالبا ما يلعب في المباريات الخيرية.

وجاء في بيان تمّت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يتميّز المسلسل في المقام الأول بمشهده الجمالي والاجتماعي، وسيلقي الضوء مرة أخرى على روح الرياضة وشغفها، ويصور اللاعبين وكل ما يتطلبه الأمر للمنافسة على أعلى مستوى".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن عناوين وتواريخ إصدار العرضين في الأشهر القليلة المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2024-04-12
15:38 | 2024-04-12
14:48 | 2024-04-12
14:10 | 2024-04-12
09:58 | 2024-04-12
08:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24