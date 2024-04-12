بعد معاناة مع المرض.. عالم الأزياء يخسر المصمم الشهير روبرتو كافالي

توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي، الجمعة، عن 83 عاماً، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.



وأوردت وكالة "أنسا" للأنباء، أن المصمّم توفي في منزله في فلورنسا، وسط إيطاليا، بعد صراع طويل مع المرض.

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