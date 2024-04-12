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فنون ومشاهير

بعد معاناة مع المرض.. عالم الأزياء يخسر المصمم الشهير روبرتو كافالي

Lebanon 24
12-04-2024 | 14:48
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توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي، الجمعة، عن 83 عاماً، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

وأوردت وكالة "أنسا" للأنباء، أن المصمّم توفي في منزله في فلورنسا، وسط إيطاليا، بعد صراع طويل مع المرض.
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روبرتو كافالي

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